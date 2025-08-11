Gužva na izlazu iz Splita, nekoliko ljudi evakuisano, stigli kanaderi Dramatično stanje zbog velikog požara (foto/video)

Alo pre 1 sat
Gužva na izlazu iz Splita, nekoliko ljudi evakuisano, stigli kanaderi Dramatično stanje zbog velikog požara (foto/video)

Veliki požar izbio je sinoć kod Jesenica, istočno od Splita, a gasi ga 140 vatrogasaca sa 45 vozila, javljaju hrvatski mediji

Vatra je na nekim mestima pretila kućama, ali su one spasene intervencijom vatrogasaca, rekao je glavni vatrogasni zapovednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević. Požar je, kako je saopštila policija, izbio u 2:54 iznad Jesenice i Sumpetra u naselju Staro Selo. Ministarstvo odbrane je saopštilo da su četiri Kanadaira CL-415 i jedan ErTraktor AT-802 trenutno angažovani u gašenju požara. Na izlazu iz Splita prema Stobreču i Podstranu su zastoji u saobraćaju,
