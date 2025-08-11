Dramatično je! Put ka plaži je put ka paklu; Crna Gora je u plamenu FOTO/VIDEO

Na više mesta u Crnoj Gori buknuli su veliki požari.

U mestu Gornji Rogami u blizini Podgorice izbio je veliki požar, a neka domaćinstva su evakuisana. RTCG navodi da ima ugroženih objekata i da su na terenu sve nadležne službe. Stravičan požar izbio je i u mestu Piperi. Vatrena stihija širi se i iznad Čanja. Prema rečima načelnika Službe zaštite i spašavanja Bar Aca Vulevića, situacija je ozbiljna jer plamen preti stambenim objektima. On je istakao da su sve raspoložive ekipe angažovane i da se čine maksimalni