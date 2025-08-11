Poslednju pesmu Gabi Novak snimila sa sinom VIDEO

B92 pre 1 sat
Poslednju pesmu Gabi Novak snimila sa sinom VIDEO

Legendarna jugoslovenska i hrvatska pevačica Gabi Novak poslednji put je viđena u javnosti na komemoraciji njenom sinu Matiji Dediću.

Matija Dedić preminuo je 8. juna ove godine, a Gabi Novak dva meseca kasnije, u 90. godini. Muzičkoj divi je gubitak sina bio drugi rastanak s voljenim bićem u deset godina. Naime, 2015. izgubila je muža Arsena Dedića, čija je smrt ostavila veliku prazninu u njenom životu. Nakon njegove smrti govorila je kako su joj sin jedinac i njegova porodica najveći oslonac. "Moja unuka već ide u srednju školu, ima 16 godina i dobra je učenica. Sin Matija, takođe, veoma mnogo
