Pre dva meseca preminuo je Matija Dedić: Gabi Novak nije želela da mu bude teret, evo šta je govorila
B92 pre 48 minuta
Gabi Novak preminula je dva meseca nakon smrti sina Matije Dedića.
Muzička diva Gabi Novak preminula je u 90. godini, mesec dana nakon rođendana, koji ove godine nije obeležila, preneo je Jutarnji list. Gabi Novak se pre dva meseca, 8. avgusta, suočila s gubitkom sina Matije Dedića, koji je iznenada preminuo u 53. godini. Pre 10 godina preminuo je njen životni saputnik, takođe pevač i legenda muzike Arsen Dedić. Nakon smrti muža, Gabi je izjavila da su joj sin i njegova porodica najveći oslonac. Matija je za sobom ostavio