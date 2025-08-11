Pre dva meseca preminuo je Matija Dedić: Gabi Novak nije želela da mu bude teret, evo šta je govorila

Gabi Novak preminula je dva meseca nakon smrti sina Matije Dedića.

Muzička diva Gabi Novak preminula je u 90. godini, mesec dana nakon rođendana, koji ove godine nije obeležila, preneo je Jutarnji list. Gabi Novak se pre dva meseca, 8. avgusta, suočila s gubitkom sina Matije Dedića, koji je iznenada preminuo u 53. godini. Pre 10 godina preminuo je njen životni saputnik, takođe pevač i legenda muzike Arsen Dedić. Nakon smrti muža, Gabi je izjavila da su joj sin i njegova porodica najveći oslonac. Matija je za sobom ostavio