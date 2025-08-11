Tri prsta i poziv na stadion - Šerif se nada crveno-beloj "Marakani" VIDEO

B92 pre 1 sat
Tri prsta i poziv na stadion - Šerif se nada crveno-beloj "Marakani" VIDEO

Šerif Endiaje, napadač Crvene zvezde, jedva čeka utakmicu protiv Leha koja je na programu u utorak u 21 sat.

Zvezda dočekuje poljskog šampiona u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Crveno-beli slavili su 3:1 u prvoj utakmici i veliki su favoriti da obezbede plasman u plej-of kvalifikacija za elitnog fudbalsko takmičenje. Šerif se povodom utakmice oglasio putem društvenih mreža Crvene zvezde kako bi pozvao navijače da dođu i oboje stadion u crveno i belo. Zanimljivo, Endiaje je na kraju klipa spojio tri prsta, palac, kažiprst i srednji prst – oni
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Tim Zvezde za Leh: Ko umesto Ivanića? Dilema je rešena

Tim Zvezde za Leh: Ko umesto Ivanića? Dilema je rešena

Sport klub pre 58 minuta
Milijaš se seća Groclina: "Poljaci uvek nezgodni, nema opuštanja"

Milijaš se seća Groclina: "Poljaci uvek nezgodni, nema opuštanja"

Sportske.net pre 23 minuta
Šerif zove navijače na Leh: "Familijo, jedva čekam veličanstvenu koreografiju"

Šerif zove navijače na Leh: "Familijo, jedva čekam veličanstvenu koreografiju"

Telegraf pre 1 sat
Sparno za igru, ali ne i za dobru zabavu - Radnički se vratio iz nokauta u Ivanjici, prva pobeda za Želju!

Sparno za igru, ali ne i za dobru zabavu - Radnički se vratio iz nokauta u Ivanjici, prva pobeda za Želju!

Sportske.net pre 2 sata
"Nadamo se da će biti ludo u Beogradu": Trener Leha jedva čeka da čuje navijače Zvezde

"Nadamo se da će biti ludo u Beogradu": Trener Leha jedva čeka da čuje navijače Zvezde

Mondo pre 2 sata
Milojević ostao bez kapitena, ali ima rešenje: Ovo je tim Crvene zvezde za Leh

Milojević ostao bez kapitena, ali ima rešenje: Ovo je tim Crvene zvezde za Leh

Mondo pre 2 sata
Pamtiće Lune debi u Ivanjici: Javoru malo 2:0, Ćurčić „pukao“!

Pamtiće Lune debi u Ivanjici: Javoru malo 2:0, Ćurčić „pukao“!

Sport klub pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaLiga ŠampionaMarakana

Regioni, najnovije vesti »

Crna Gora traži pomoć od NATO za gašenje požara, vatra i dalje u šest opština

Crna Gora traži pomoć od NATO za gašenje požara, vatra i dalje u šest opština

Nova pre 58 minuta
Godina promena u Nišu: Predsednik Skupštine Igor Novaković o velikim projektima i budućnosti grada [VIDEO]

Godina promena u Nišu: Predsednik Skupštine Igor Novaković o velikim projektima i budućnosti grada [VIDEO]

Glas juga pre 18 minuta
Leskovčanina pretukla četvorka u sačekuši

Leskovčanina pretukla četvorka u sačekuši

Jugmedia pre 48 minuta
Crna Gora traži pomoć od NATO za gašenje požara

Crna Gora traži pomoć od NATO za gašenje požara

N1 Info pre 33 minuta
Buran meč u Kruševcu i minimalan poraz Borca 1926, crveni kartoni za čačanske trenere

Buran meč u Kruševcu i minimalan poraz Borca 1926, crveni kartoni za čačanske trenere

Morava info pre 58 minuta