Tri prsta i poziv na stadion - Šerif se nada crveno-beloj "Marakani" VIDEO

Šerif Endiaje, napadač Crvene zvezde, jedva čeka utakmicu protiv Leha koja je na programu u utorak u 21 sat.

Zvezda dočekuje poljskog šampiona u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Crveno-beli slavili su 3:1 u prvoj utakmici i veliki su favoriti da obezbede plasman u plej-of kvalifikacija za elitnog fudbalsko takmičenje. Šerif se povodom utakmice oglasio putem društvenih mreža Crvene zvezde kako bi pozvao navijače da dođu i oboje stadion u crveno i belo. Zanimljivo, Endiaje je na kraju klipa spojio tri prsta, palac, kažiprst i srednji prst – oni