Sparno za igru, ali ne i za dobru zabavu - Radnički se vratio iz nokauta u Ivanjici, prva pobeda za Želju!

Fudbaleri pančevačkog Železničara savladali su IMT na gostovanju rezultatom 1:4, dok su Javor i Radnički iz Kragujevca podelili bodove "Kraj Moravice" (2:2) u poslednjim utakmicama 4. kola Super lige Srbije.

Možda je ponedeljak veče i možda je vreme za igranje fudbalskih utakmica preteško, ali razonoda je bila na maksimalnom nivou. Doduše, na "Krovu" je bilo mnogo manje uzbuđenja nego li u Ivanjici. Ekipa IMT-a nije bila dostojan protivnik Železničaru koji je upisao prvu ovosezonsku pobedu i to na uverljiv način. Sava Petrov je dao dva gola i to oba sa penala, dok su se upisivali još Silvester Džaper i Jovan Milosavljević. Sjajna pobeda za tim Radomira Kokovića. Iako