Sparno za igru, ali ne i za dobru zabavu - Radnički se vratio iz nokauta u Ivanjici, prva pobeda za Želju!

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
Sparno za igru, ali ne i za dobru zabavu - Radnički se vratio iz nokauta u Ivanjici, prva pobeda za Želju!

Fudbaleri pančevačkog Železničara savladali su IMT na gostovanju rezultatom 1:4, dok su Javor i Radnički iz Kragujevca podelili bodove "Kraj Moravice" (2:2) u poslednjim utakmicama 4. kola Super lige Srbije.

Možda je ponedeljak veče i možda je vreme za igranje fudbalskih utakmica preteško, ali razonoda je bila na maksimalnom nivou. Doduše, na "Krovu" je bilo mnogo manje uzbuđenja nego li u Ivanjici. Ekipa IMT-a nije bila dostojan protivnik Železničaru koji je upisao prvu ovosezonsku pobedu i to na uverljiv način. Sava Petrov je dao dva gola i to oba sa penala, dok su se upisivali još Silvester Džaper i Jovan Milosavljević. Sjajna pobeda za tim Radomira Kokovića. Iako
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

"Nadamo se da će biti ludo u Beogradu": Trener Leha jedva čeka da čuje navijače Zvezde

"Nadamo se da će biti ludo u Beogradu": Trener Leha jedva čeka da čuje navijače Zvezde

Mondo pre 1 sat
Milojević ostao bez kapitena, ali ima rešenje: Ovo je tim Crvene zvezde za Leh

Milojević ostao bez kapitena, ali ima rešenje: Ovo je tim Crvene zvezde za Leh

Mondo pre 53 minuta
Pamtiće Lune debi u Ivanjici: Javoru malo 2:0, Ćurčić „pukao“!

Pamtiće Lune debi u Ivanjici: Javoru malo 2:0, Ćurčić „pukao“!

Sport klub pre 53 minuta
Frederiksen pred revanš na Marakani: Nećemo da napadnemo od početka

Frederiksen pred revanš na Marakani: Nećemo da napadnemo od početka

Sportski žurnal pre 47 minuta
Zvezda upozorila navijače: Bez pirotehnike na meču sa Lehom

Zvezda upozorila navijače: Bez pirotehnike na meču sa Lehom

Sportski žurnal pre 47 minuta
Trener Leha pred crvenu zvezdu: Frederiksen je svestan u kakav pakao dolazi!

Trener Leha pred crvenu zvezdu: Frederiksen je svestan u kakav pakao dolazi!

Kurir pre 48 minuta
Zvezdin tim za revanš protiv Leha - vreme je za "zaboravljenog"

Zvezdin tim za revanš protiv Leha - vreme je za "zaboravljenog"

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalIMTIvanjicaJavorKragujevac

Regioni, najnovije vesti »

Stiže na naplatu treća akontacija poreza na imovinu za 2025. godinu

Stiže na naplatu treća akontacija poreza na imovinu za 2025. godinu

Jug press pre 7 minuta
Sklonili smo se u dečji bazen dok je sve oko nas gorelo, posle nas je vojska odvela: Potresna svedočenja meštana Pipera -…

Sklonili smo se u dečji bazen dok je sve oko nas gorelo, posle nas je vojska odvela: Potresna svedočenja meštana Pipera - apokaliptične slike na licu mesta, noć se dočekuje sa velikim strahom (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 22 minuta
Sklonili smo se u dečji bazen kako bi mogli disati dok je sve oko nas gorelo, posle nas je vojska odvela: Potresna svedočenja…

Sklonili smo se u dečji bazen kako bi mogli disati dok je sve oko nas gorelo, posle nas je vojska odvela: Potresna svedočenja meštana Pipera - apokaliptične slike na licu mesta, noć se dočekuje sa velikim strahom (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 27 minuta
Došli su ljudi na naša vrata i rekli da napustimo kuće: Dramatične slike stižu iz požarom zahvaćene Podgorice - nekoliko…

Došli su ljudi na naša vrata i rekli da napustimo kuće: Dramatične slike stižu iz požarom zahvaćene Podgorice - nekoliko porodica već evakuisano, na desetine vatrogasaca i vojnika na terenu (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 27 minuta
Milić tvrdi da se obrušila nadstrešnica sa zgrade onkologije, UKC Niš sve negira i najavljuje krivičnu prijavu

Milić tvrdi da se obrušila nadstrešnica sa zgrade onkologije, UKC Niš sve negira i najavljuje krivičnu prijavu

Glas juga pre 17 minuta