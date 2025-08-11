Tramp stavlja policiju Vašingtona pod federalnu kontrolu, želi da rastera beskućnike

Beta pre 25 minuta

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Trump) izjavio je danas da će da stavi vašingtonsku policiju pod federalnu kontrolu, kao i da će u tom gradu rasporediti Nacionalnu gardu. 

Tramp je to najavio kako bi isterao beskućnike iz Vašingtona i obračunao se sa organizovanim kriminalnim grupama. 

On je na društvenim mrežama danas napisao da će Vašington biti "oslobođen danas", kao i da će se okončati "dani nemilosrdnog ubijanja i povređivanja nevinih ljudi". 

Tužilac okruga Kolumbija u kom se nalazi Vašington Brajan Švalb (Brian Scwalb) izjavio je da stopa kriminala nije vanredno visoka, a da je Trampov potez nepotreban i nezakonit. 

Tramp je dodao da će njegova administracija, ukoliko to bude potrebno, preduzeti slične korake u drugim velikim američkim gradovima, poput Njujorka i Los Anđelesa. 

"Ovo (Vašington) nije veliko područje. Ono što vam je potrebno su pravila i propisi, i potrebni su vam pravi ljudi da ih sprovedu", izjavio je Tramp. 

Gradonačelnica Vašingtona Mjuriel Bauzer (Muriel Bowser) rekla je da stopa kriminala u Vašingtonu opada u odnosu na 2023. godinu, kada je rasla.

"Ovo je Dan oslobođenja u Vašingtonu i vratićemo naš Kapitol", dodao je Tramp. 

Jedan američki zvaničnik rekao je agenciji Rojters da je Tramp sličnu taktiku za suzbijanje beskućnika primenio u Los Anđelesu zbog protesta protiv njegovih antiimigracionih mera. 

"Beskućnici moraju da se isele odmah", objavio je Tramp na svojoj platformi Trut Soušal (Truth Social) i dodao da će oni dobiti smeštaj, ali daleko od Vašingtona. 

(Beta, 11.08.2025)

Povezane vesti »

Cene sirove nafte danas oko 64 dolara po barelu nakon najave susreta Trampa i Putina

Cene sirove nafte danas oko 64 dolara po barelu nakon najave susreta Trampa i Putina

RTV pre 35 minuta
Sastanak Trampa i Putina: Zašto na Aljasci i bez Zelenskog

Sastanak Trampa i Putina: Zašto na Aljasci i bez Zelenskog

BBC News pre 45 minuta
Tramp raspoređuje Nacionalnu gardu na ulice Vašingtona

Tramp raspoređuje Nacionalnu gardu na ulice Vašingtona

BBC News pre 45 minuta
Tramp: Spreman sam za sastanak! Odmah ću znati sve

Tramp: Spreman sam za sastanak! Odmah ću znati sve

Pravda pre 35 minuta
Nervoza u Briselu zbog sastanka Putina i Trampa: Hitno sazvan virtuelni samit

Nervoza u Briselu zbog sastanka Putina i Trampa: Hitno sazvan virtuelni samit

Pravda pre 10 minuta
Tramp: „U prva dva minuta sastanka sa Putinom ću znati da li se može postići dogovor ili ne“

Tramp: „U prva dva minuta sastanka sa Putinom ću znati da li se može postići dogovor ili ne“

Nedeljnik pre 30 minuta
Zaharova uputila savet Zelenskom

Zaharova uputila savet Zelenskom

Vesti online pre 35 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

U Turskoj uhapšeni vlasnik i izvođač radova na zgradi koja se srušila u zemljotresu

U Turskoj uhapšeni vlasnik i izvođač radova na zgradi koja se srušila u zemljotresu

Danas pre 5 minuta
Tramp: U prva dva minuta sastanka s Putinom, znaću da li se može postići dogovor ili ne

Tramp: U prva dva minuta sastanka s Putinom, znaću da li se može postići dogovor ili ne

Danas pre 50 minuta
(VIDEO) Patrijarh porfirije i Dodik beru borovnice na Jahorini

(VIDEO) Patrijarh porfirije i Dodik beru borovnice na Jahorini

Danas pre 25 minuta
Zelenski predaje ove teritorije: Putinu?! Spreman je da popusti, ali ima 2 uslova: "Biće promena u zemlji"

Zelenski predaje ove teritorije: Putinu?! Spreman je da popusti, ali ima 2 uslova: "Biće promena u zemlji"

Blic pre 5 minuta
(Video) Šokantne scene u londonskom metrou: Muškarac skinuo pantalone i go provocirao putnike, oni ga pretukli

(Video) Šokantne scene u londonskom metrou: Muškarac skinuo pantalone i go provocirao putnike, oni ga pretukli

Blic pre 20 minuta