U prvom upisnom roku na bu upisano skoro 11.000 studenta, evo koliko je mesta ostalo za drugi krug i gde

Univerzitet u Beogradu (UB) saopštio je danas da je prvi upisni rok u školskoj 2025/26. godini protekao bez problema i da je upisano 10.984 studenta.

Od ukupnog broja upisanih, 7.592 studenta su na budžetu, a 3.392 su samofinansirajuća, što znači da je za drugi upisni rok preostalo ukupno 4.325 mesta - 2.210 na budžetu i 2.115 samofinansirajućih, konstatovala je Univerzitetska upisna komisija. Po programu afirmativnih mera (studenti sa posebnim potrebama i romske nacionalnosti) upisana su 72 studenta, navedeno je u saopštenju. Na 17 studijskih programa su popunjena sva mesta u prvom upisnom roku, a na 3