Upis na Beogradski univerzitet: Smanjen broj upisanih, prazna mesta na nastavničkim smerovima

Serbian News Media pre 5 sati
Upis na Beogradski univerzitet: Smanjen broj upisanih, prazna mesta na nastavničkim smerovima

Univerzitet u Beogradu (UB) saopštio je da je u prvom upisnom roku za školsku 2025/26. godinu upisano 10.984 studenta, što je za 538 manje nego prošle godine.

Iako je 17 studijskih programa potpuno popunjeno, na 31 fakultetu ostalo je 4.325 slobodnih mesta. Od toga, 2.210 mesta je na budžetu, a 2.115 na samofinansiranju. Najveće interesovanje vladalo je za studijske programe u IT sektoru, medicini i arhitekturi. I ove godine najtraženiji je bio studijski program Psihologije na Filozofskom fakultetu, gde se 461 kandidat prijavio za 116 mesta. Alarmantna situacija zabeležena je na nastavničkim studijskim programima, za
