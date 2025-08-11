Univerzitet u Beogradu: U prvom upisnom roku upisana 10.984 studenta, preostalo 4.325 mesta

Nedeljnik pre 1 sat
Univetzitet u Beogradu saopštio je danas da su u prvom upisnom roku za školsku 2025/26. godinu na 31 fakultetu upisana 10.984 studenta, 538 manje nego prošle godine, kao i da je preostalo 4.325 mesta.

Univerzitet je u saopštenju naveo da su 7.592 studenta upisana na budžet, dok je preostalo 2.210 budžetskih mesta, kao i da su upisana 3.392 samofinansirajuća studenta, a preostalo je 2.115 mesta. Po programu afirmativnih mera – studenti sa posebnim potrebama i romske nacionalnosti, upisana su 72 studenta, navodi se u saopštenju. Na 17 studijskih programa su popunjena sva mesta u prvom upisnom roku, dok su na 15 studijskih programa popunjena budžetska mesta i
Insajder pre 9 minuta
Blic pre 44 minuta
RTV pre 1 sat
Serbian News Media pre 1 sat
Vesti online pre 1 sat
Blic pre 59 minuta
NIN pre 1 sat
N1 Info pre 11 minuta
N1 Info pre 11 minuta
Cenzolovka pre 44 minuta
Cenzolovka pre 44 minuta
Jugmedia pre 44 minuta