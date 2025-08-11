Biće "marakana" puna kao oko Poljski Leh čeka pakleno navijanje „delija“, Zvezda već rasprodala dve tribine, obavezan i „dres kod“

Dnevnik pre 23 minuta
Biće "marakana" puna kao oko Poljski Leh čeka pakleno navijanje „delija“, Zvezda već rasprodala dve tribine, obavezan i „dres…

Zvezda je u prvom meču u Poznanju slavila sa 3:1, pa se očekuje plasman u plej-of fazu koja garantuje grupnu fazu Lige Evrope.

Crvena zvezda je u uoči revanša trećeg kola kvalifikacija rasprodali istočnu i zapadnu tribinu. Za ulazak na tribine je obavezan i “dres kod”, jer klub želi da napravi novi spektakl. Navijači koji budu dolazili na Istok i Zapad će morati da budu u crvenoj odeći, a na Jugu i Severu u belom. Zvezda je ulaznice za Istok i Zapad prodavala po ceni od 1.200 i 1.500 dinara, dok na blagajnama mogu da se kupe one za Sever i Jug koje koštaju 800 dinara. Zvezda je u prvom
