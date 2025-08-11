Fudbal je otvorena igra, pokušaćemo... : Leh nije doneo belu zastavu u Beograd

Fudbaleri Leha stigli su danas u Beograd, gde će sutra, protiv Crvene zvezde (21.00, TV Arena 1 Premium), probati da se iščupaju iz rezultatske rupe posle prve utakmice trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona (1:3), a njihov trener se pred zadnji trening obratio domaćim i poljskim medijima.

Iskusni danski stručnjak, sa klupe osvajača poslednje Ekstraklase, Nils Frederiksen nagovestio je kakvu će taktiku njegov tim probati da nametne na stadionu "Rajko Mitić". U sudaru za osmostrukim uzastopnim prvakom Srbije. "Nedostaju nam dva gola, takođe je važno da kažem da se nećemo povući i predati, 90 minuta je dug period u fudbalu, počećemo kao u Poznanju, pa ćemo videti kako će se odvijati utakmica, u nekom momentu moraćemo da krenemo agresivnije, ali nećemo