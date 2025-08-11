Upozorenje RHMZ-a: Zbog visokih temperatura i isušenog tla mogući požari

Republički hidrometeorolški zavod (RHMZ) upozorio je danas da će, usled isušenog tla i produžavanja perioda bez padavina, u kombinaciji sa sunčanim vremenom i visokim dnevnim temperaturama, vremenski uslovi biti izrazito pogodni za iniciranje i širenje požara na otvorenom.

Kako je ranije najavio RHMZ, do kraja sedmice zadržaće se veoma toplo vreme sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 34 do 38, lokalno i do 40 stepeni, a samo danas i sutra na severu, zapadu i u delu centralne Srbije temperature će biti nešto niže – od 31 do 33 stepena. Zavod takođe upozorava i na visoke temperature u Beogradu, jer će od srede do subote biti veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 35 do 37 stepena. Malo svežije vreme najavljeno je od