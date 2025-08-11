Upozorenje RHMZ-a: Zbog visokih temperatura i isušenog tla mogući požari

Glas Zaječara pre 13 minuta  |  Anđela Risantijević
Upozorenje RHMZ-a: Zbog visokih temperatura i isušenog tla mogući požari

Republički hidrometeorolški zavod (RHMZ) upozorio je danas da će, usled isušenog tla i produžavanja perioda bez padavina, u kombinaciji sa sunčanim vremenom i visokim dnevnim temperaturama, vremenski uslovi biti izrazito pogodni za iniciranje i širenje požara na otvorenom.

Kako je ranije najavio RHMZ, do kraja sedmice zadržaće se veoma toplo vreme sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 34 do 38, lokalno i do 40 stepeni, a samo danas i sutra na severu, zapadu i u delu centralne Srbije temperature će biti nešto niže – od 31 do 33 stepena. Zavod takođe upozorava i na visoke temperature u Beogradu, jer će od srede do subote biti veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 35 do 37 stepena. Malo svežije vreme najavljeno je od
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

Toplotni talas u Srbiji: visoke temperature, upozorenja i rizik od požara do 17. avgusta

Toplotni talas u Srbiji: visoke temperature, upozorenja i rizik od požara do 17. avgusta

Naslovi.ai pre 0 minuta
RHMZ: Meteorološki uslovi pogodni za širenje požara na otvorenom

RHMZ: Meteorološki uslovi pogodni za širenje požara na otvorenom

Jugmedia pre 43 minuta
Danas predahnite, uskoro kreće pakao: Ovi delovi Srbije su na udaru, crvene se upozorenja na jednu opasnu pojavu: Evo kada…

Danas predahnite, uskoro kreće pakao: Ovi delovi Srbije su na udaru, crvene se upozorenja na jednu opasnu pojavu: Evo kada konačno stiže zahlađenje

Blic pre 13 minuta
Upozorenje RHMZ: Visoke temerature do nedelje, ekstremni uslovi za nastanak požara

Upozorenje RHMZ: Visoke temerature do nedelje, ekstremni uslovi za nastanak požara

Euronews pre 48 minuta
RHMZ: Ekstremni uslovi za nastanak i razvoj požara na otvorenom

RHMZ: Ekstremni uslovi za nastanak i razvoj požara na otvorenom

Moj Novi Sad pre 48 minuta
Rhmz izdao upozorenje! Narednih dana i do 40 stepeni, ekstremni uslovi za nastanak požara

Rhmz izdao upozorenje! Narednih dana i do 40 stepeni, ekstremni uslovi za nastanak požara

Alo pre 38 minuta
Hladni front podelio Srbiju! Ova 3 grada već sada gore na skoro 40 stepeni, a evo gde nema ni 30

Hladni front podelio Srbiju! Ova 3 grada već sada gore na skoro 40 stepeni, a evo gde nema ni 30

Telegraf pre 33 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ZaječarRHMZpožarvreme

Društvo, najnovije vesti »

Toplotni talas u Srbiji: visoke temperature, upozorenja i rizik od požara do 17. avgusta

Toplotni talas u Srbiji: visoke temperature, upozorenja i rizik od požara do 17. avgusta

Naslovi.ai pre 0 minuta
Tužilaštvo predložilo kućni pritvor za privedene ratne veterane

Tužilaštvo predložilo kućni pritvor za privedene ratne veterane

N1 Info pre 13 minuta
Problem s biračkim spiskom u Indiji, opozicija protestuje

Problem s biračkim spiskom u Indiji, opozicija protestuje

Beta pre 23 minuta
Kurti: Srbija i dalje predstavlja pretnju po nacionalnu bezbednost Kosova

Kurti: Srbija i dalje predstavlja pretnju po nacionalnu bezbednost Kosova

Danas pre 23 minuta
Građani i studenti blokirali Osnovni sud u Novom Pazaru, traže da se dva mladića puste iz pritvora

Građani i studenti blokirali Osnovni sud u Novom Pazaru, traže da se dva mladića puste iz pritvora

Danas pre 48 minuta