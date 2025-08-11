Jedan ratni veteran pušten, drugom određena mera kućnog pritvora zbog incidenta u Bačkom Petrovcu

Insajder pre 5 sati
Jedan ratni veteran pušten, drugom određena mera kućnog pritvora zbog incidenta u Bačkom Petrovcu

Jednom od dvojice ratnih veterana koji su danas saslušani u novosadskom tužilaštvu određena je mera kućnog pritvora na predlog tužilaštva, dok za drugog nije predložena nikakva mera, odnosno, oslobođen je.

To je novinarima pred sudom potvrdio advokat Ivan Maksimović, pravni zastupnik privedenih ratnih veterana. Kako se navodi, obojica veterana se terete za krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. Ispred suda u Novom Sadu okupili su se veterani, da bi izrazili podršku dvojici kolega uhapšenim u subotu u Bačkom Petrovcu , tokom održavanja izložbe fotografija sa protesta, koju su organizovali meštani. Kako je prethodno za Betu ispričao jedan
