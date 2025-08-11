Ratni veteran: Policajac mi je stao nogom na glavu

Pravda pre 1 sat  |  N1
Ratni veteran: Policajac mi je stao nogom na glavu

Goran Mijailović Minda, ratni veteran koji je pušten na slobodu, kazao je da postoji snimak na kom se vidi da nije počinio nikakvo krivično delo u Bačkom Petrovcu, gde je prethodno priveden.

- Postojao je snimak, pokušali su da naprave kao sam ja policajca sa leđa uhvatio i da sam ga sklonio. To nije tačno, ja sam to demantovao i nisam hteo ništa da potpišem dok nije došlo do moje izjave u tužilaštvu. Kada sam došao u tužilaštvo ja sam rekao da to nije tačno i da sam sve vreme bio frontalno okrenut prema policajcima i da je naša funkcija uvek bila da zaštitimo da ne dođe do nereda - kazao je. On je objasnio da je odbio da im pokaže ličnu kartu, jer se
