Novi Sad: Jedan ratni veteran pušten, drugom određena mera kućnog pritvora

Jednom od dvojice ratnih veterana koji su saslušani u novosadskom tužilaštvu određena je mera kućnog pritvora na predlog tužilaštva, dok za drugog nije predložena nikakva mera, odnosno oslobođen je.

To je novinarima pred sudom potvrdio advokat Ivan Maksimović, pravni zastupnik privedenih ratnih veterana.

Obojica veterana se terete za krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Ispred suda u Novom Sadu okupili su se veterani, da bi izrazili podršku dvojici kolega uhapšenim u subotu u Bačkom Petrovcu, tokom održavanja izložbe fotografija sa protesta, koju su organizovali meštani.

Kako je prethodno za Betu ispričao jedan od njihovih kolega Simo Radovanović, koji je pred sudom sa drugim veteranima čekao odluku, nije bilo nikakvog nasilja od strane veterana tokom incidenta u Bačkom Petrovcu.

"Mi koji smo svedoci ne vidimo ni jedan momenat nikakvog krivičnog dela - mi nismo napali policiju, mi sa policijom sve vreme usko sarađujemo u sprečavanju nasilja", rekao je Radovanović.

Veteran koji je pušten Goran Mijailović, je za N1 kazao da je "oslobođen skroz", a da su drugom veteranu odredili meru kućnog pritvora.

"Ni tu ne postoji dokaz da je veteran kao što oni tvrde udario nogom policajca. Videćemo, borba predstoji i izborićemo se i za drugog veterana", rekao je Mijailović.

Na video snimcima koji su objavljeni na društvenim mrežama, vidi se jedan od veterana koji se obraćao pripadnicima policije u kordonu postavljenom za blokadu ulaska građana Novog Sada u Bački Petrovac. U tom višeminutnom snimku nema nikakvog pokušaja nasilnog probijanja kordona.

Saslušanje ratnih veterana u tužilaštvu u Novom Sadu zbog incidenata u Bačkom Petrovcu

Grupa ratnih veterana je ispred zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu jer je u toku saslušanje dvojice njihovih kolega privedenih u subotu uveče u Bačkom Petrovcu gde je bilo sukoba povodom izložbe fotografija s protesta.

Simo Radovanović, jedan od veterana, za agenciju Beta je rekao da su dvojica uhapšena "na brutalan način" i da nije poznato koje delo im se stavlja na teret.

"Mi smo tražili informaciju o tome gde su oni privedeni i da li su medicinski zbrinuti jer je jedan od njih hronični bolesnik, ali nismo dobili nikakvu informaciju", rekao je Radovanović.

Naveo je da su došli da se uvere u to da su njihove kolege dobro, ali i da ponude svoje snimke i svedočanstva o događajima u Bačkom Petrovcu jer, kako je rekao, policija nije imala razloga ni da reaguje, niti da ih uhapsi.

"Očekujemo da vidimo kakvu kvalifikaciju dela će da im nametne tužilaštvo. Mi koji smo svedoci, ne vidimo ni jedan momenat nikakvog krivičnog dela - mi nismo napali policiju, mi sa policijom sve vreme usko sarađujemo u sprečavanju nasilja", rekao je Radovanović.

Ukoliko njihovim kolegama bude određeno zadržavanje, Radovanović kaže da će veterani od svih relevantnih institucija u Srbiji tražiti da poštuju instituciju ratnog veterana.

"Mi smo i prišli studentskom pokretu upravo sa namerom da sprečimo nasilje, da ne dozvolimo da nasilni elementi nanesu štetu toj našoj deci i da se ovo ne pretvori u jedan nasilan pokret koji nikome u ovom društvu ne treba", kazao je on.

Do sukoba u Bačkom Petrovcu je u subotu, 9. avgusta, došlo kada su aktivisti Srpske napredne stranke (SNS), predvođeni lokalnim opštinskim funkcionerima, došli da spreče održavanje izložbe fotografija o protestima i nasilno je prekinuli.

To je trebalo da bude jednodnevna izložba u parku kod lokalne biblioteke, kao doprinos "Slovačkim narodnim svečanostima".

Izložbu su organizovale neformalne grupe građana - Slovaka iz Bačke, Banata i Srema, koji su devet meseci prikupljali fotografije sa protesta širom Vojvodine, u mestima u kojima žive vojvođanski Slovaci.

Aktivisti SNS su, uprkos prisustvu policije, iscepali sve fotografije, a nekoliko sati kasnije, kada je postavljena nova izložba i policija se povukla, došlo je i do tuče u kojoj je povređeno nekoliko građana, mešu kojima i vojnih veterana.

(Beta, 11.08.2025)