Preminula pevačica Gabi Novak

Čuvena hrvatska pevačica Gabi Novak preminula je u 90. godini života.

Gabi Novak rođena je 8. jula 1936. u Berlinu, kao kći Hvaranina Đure Novaka i Nemice Elizabet Rajman. Detinjstvo je provela u Berlinu, a potom na Hvaru, nakon čega se preselila u Zagreb. Tamo je završila Školu za primenjenu umetnost, smer grafika, i kratko radila kao crtačica u Zagreb filmu, u Studiju za crtani film. Krajem 1950-ih počela je da nastupa, a njen prepoznatljiv glas ubrzo ju je učinio jednom od najomiljenijih pevačica tadašnje jugoslovenske muzičke
