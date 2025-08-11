IN MEMORIAM: Gabi Novak, pop i džez diva

Morava info pre 25 minuta  |  Tanjug
IN MEMORIAM: Gabi Novak, pop i džez diva

Pop i džez diva Gabi Novak preminula je danas u 89. godini života.

Ona je preminula dva meseca nakon što je preminuo njen sin jedinac Matija Dedić. Prema pisanju Jutarnjeg lista Novak se poslednjih nedelja borila sa upalom pluća, ali nakon što je ozdravila i nakon što se vratila u Dom za stare ona je “kopnila“. Poslednji put u javnosti je snimljena na komemoraciji svog sina Matije Dedića. Gabi Novak je svojom karijerom predstavljala zlatnu eru jugoslovenske pop muzike i uz Biseru Velentalić bila najznačajniji predstavnik gradske
