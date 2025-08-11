Veliki požari kod Splita i u Crnoj Gori ugrožavaju objekte, angažovane brojne vatrogasne ekipe

Naslovi.ai pre 2 sata
Veliki požari kod Splita i u Crnoj Gori ugrožavaju objekte, angažovane brojne vatrogasne ekipe

Požari kod Jesenica kod Splita i u Buljarici kod Bara aktivni su, vatrogasci brane kuće, angažovani kanaderi i vojska u gašenju

Veliki požar izbio je noćas kod Jesenica, u opštini Dugi Rat kod Splita, u naselju Staro Selo i Sumpeteru. Na terenu je 133 vatrogasca sa 44 vozila, a u gašenju učestvuju i tri kanadera. Vatra se brzo širila zbog jake bure, ugrožavala je kuće, ali su vatrogasci uspeli da ih odbrane. Jadranska magistrala je zatvorena zbog požara. Telegraf N1 Info Danas

U Crnoj Gori, požar koji je izbio preksinoć u Buljarici proširio se do Čanja i Bijelog Polja, preteći stambenim objektima. Vatrogasne ekipe ulažu maksimalne napore da odbrane naselja, a požar je proširen i zbog zapaljenog automobila na magistrali. Na terenu su angažovane vatrogasne službe i očekuje se pomoć Direktorata za vanredne situacije i Vojske Crne Gore. Blic Dnevnik Euronews

