Studenti pozvali građane ispred PMF u Novom Sadu zbog očuvanja blokade

Nedeljnik pre 38 minuta
Studenti pozvali građane ispred PMF u Novom Sadu zbog očuvanja blokade

Studenti su pozvali građane ispred Prirodno-matematičkog fakulteta (PMF) u Novom Sadu na prvu jutarnju kafu, u cilju očuvanja blokade, nakon što je uprava rekla da će se u zgradi održavati vežbe, piše N1.

Dekan PMF Srđan Rončević kaže za N1 da su kao uprava došli ispred fakulteta da vide situaciju, da se potrude da sve prođe mirno i da se reši u akademskoj atmosferi. Kada je dekan stigao, studenti su ušli u zgradu i zatvorili se. „Ja sam na početku svih protesta rekao da fakultet nije fakultet bez studenata, ali ni studenti nisu studenti bez fakulteta. Bilo smo u situaciji da će doći do potpunog uništenja fakulteta, i većinskom odlukom naših organa, svih nastavnika
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Zbog blokade fakulteta, studenti PMF-a u neravnopravnom položaju

Zbog blokade fakulteta, studenti PMF-a u neravnopravnom položaju

Serbian News Media pre 3 minuta
Studenti u blokadi zovu građane na kafu ispred PMF-a

Studenti u blokadi zovu građane na kafu ispred PMF-a

Danas pre 28 minuta
Studenti novosadskog PMF-a pozivaju na očuvanje blokade nakon što je Uprava najavila da počinju vežbe na fakultetu

Studenti novosadskog PMF-a pozivaju na očuvanje blokade nakon što je Uprava najavila da počinju vežbe na fakultetu

Nova pre 43 minuta
Studenti PMF-a u NS pozvali građane na jutarnju kafu da očuvaju blokadu, uprava ih poziva da dozvole vežbe

Studenti PMF-a u NS pozvali građane na jutarnju kafu da očuvaju blokadu, uprava ih poziva da dozvole vežbe

Luftika pre 17 minuta
Studenti zovu građane ispred PMF u Novom Sadu na prvu jutarnju kafu da bi očuvali blokadu, dekan ih poziva da dozvole…

Studenti zovu građane ispred PMF u Novom Sadu na prvu jutarnju kafu da bi očuvali blokadu, dekan ih poziva da dozvole održavanje vežbi

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Pristalice SNS-a vređale ekipu N1: Ometale izveštavanje i uperile lasere u novinarku i kameru

Pristalice SNS-a vređale ekipu N1: Ometale izveštavanje i uperile lasere u novinarku i kameru

Cenzolovka pre 13 minuta
Gradonačelnik Prokuplja: U požarima uništeno 45 kuća i 60 hektara useva, šuma, livada

Gradonačelnik Prokuplja: U požarima uništeno 45 kuća i 60 hektara useva, šuma, livada

Beta pre 13 minuta
Univerzitet u Beogradu: U prvom roku upisana 10.984 studenta, preostalo 4.325 mesta

Univerzitet u Beogradu: U prvom roku upisana 10.984 studenta, preostalo 4.325 mesta

RTV pre 13 minuta
U toku nedelje, protesti studenata u tri grada

U toku nedelje, protesti studenata u tri grada

Serbian News Media pre 3 minuta
Gujon na Malti otkrio spomenik M. Savić i srpskim oficirima iz Prvog svetskog rata

Gujon na Malti otkrio spomenik M. Savić i srpskim oficirima iz Prvog svetskog rata

RTV pre 13 minuta