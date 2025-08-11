Tramp: Beskućnici moraju odmah da se isele iz Vašingtona. Kriminalci ne moraju, mi ćemo vas smestiti u zatvor

Nova pre 11 minuta  |  Autor: Nova.rs
Tramp: Beskućnici moraju odmah da se isele iz Vašingtona. Kriminalci ne moraju, mi ćemo vas smestiti u zatvor

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je u nedelju da će da iseli beskućnike iz prestonice i zatvori kriminalce.

Prethodno je gradonačelnica Vašingtona Mjuriel Bauser tvrdila da trenutno nema porasta kriminala. „Beskućnici moraju odmah da se isele. Daćemo vam mesta za boravak, ali dalje od prestonice. Kriminalci, ne morate da se iselite. Mi ćemo vas smestiti u zatvor gde i pripadate“, napisao je Tramp na platformi Truth Social. Trampova objava uključuje slike šatora i ulica u Vašingtonu sa nešto smeća. „Učiniću našu prestonicu sigurnijom i lepšom nego ikada ranije“, istakao
