Bračni par iz Srbije spasen na Adi Bojani: Vetar ih nosio ka otvorenom moru

Novi magazin pre 1 sat  |  Vijesti
Bračni par iz Srbije spasen na Adi Bojani: Vetar ih nosio ka otvorenom moru

Crnogorska Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama apeluje na kupače i vlasnike plovnih objekata da se ne udaljavaju od obale i da ne rizikuju svoje živote izlaganjem opasnim vremenskim prilikama.

Pripadnici Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama danas su u odvojenim akcijama na Velikoj plaži kod Ade Bojane, spasili tri osobe koje su se na SUP daskama našle u opasnosti usled jakog istočnog vetra na otvorenom moru, prenele su Vijesti. Spasilački skuter UPSUL-a sa spasiocem intervenisao je na udaljenosti od oko dva kilometra od obale, gde se nalazio bračni par iz Srbije, koga je vetar nosio ka otvorenom moru. Kako je saopšteno iz UPSUL-a, u isto vreme
