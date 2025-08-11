Bračni par iz Srbije spasen na Adi Bojani: Vetar ih nosio ka otvorenom moru

Radio 021 pre 1 sat  |  Vijesti
Bračni par iz Srbije spasen na Adi Bojani: Vetar ih nosio ka otvorenom moru

Crnogorska Uprava pomorske sigurnosti apeluje na kupače i vlasnike plovnih objekata da se ne udaljavaju od obale i da ne rizikuju svoje živote izlaganjem opasnim vremenskim prilikama.

Pripadnici te uprave danas su, u odvojenim akcijama na Velikoj plaži kod Ade Bojane, spasili tri osobe koje su se na SUP daskama našle u opasnosti usled jakog istočnog vetra na otvorenom moru, prenele su Vijesti. Spasilac na skuteru intervenisao je na udaljenosti od oko dva kilometra od obale, gde se nalazio bračni par iz Srbije, koga je vetar nosio ka otvorenom moru. Kako je saopšteno, u isto vreme spasena je još jedna žena, koja se, u istim otežanim vremenskim
