Tramp hoće da protera beskućnike iz Vašingtona: "Da prestonica bude lepša"

Predsednik SAD Donald Tramp obećao je u nedelju da će da iseli beskućnike iz prestonice i zatvori kriminalce, uprkos tvrdnjama gradonačelnice Vašingtona Mjuriel Bauser da trenutno nema porasta kriminala.

"Beskućnici moraju odmah da se isele. Daćemo vam mesta za boravak, ali dalje od prestonice. Kriminalci, ne morate da se iselite. Mi ćemo vas smestiti u zatvor gde i pripadate", napisao je Tramp na platformi Truth Social. Trampova objava uključuje slike šatora i ulica u Vašingtonu sa nešto smeća. "Učiniću našu prestonicu sigurnijom i lepšom nego ikada ranije", istakao je predsednik SAD. Bela kuća nije želela da objasni na osnovu kog zakona bi Tramp mogao da iseli