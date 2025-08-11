Nova ekonomija: Ministarstvo odbilo da izda upotrebnu dozvolu za prugu ka Mađarskoj

Kako je navedeno u rešenju Ministarstva od subote, 9. avgusta, zahtev Infrastruktura železnice Srbije odbačen je zbog nedostataka u dokumentaciji.

Infrastruktura je tražila upotrebnu dozvolu za izvedene radove na katastarskim parcelama u Novom Sadu, Kisaču, Stepanovićevu, Zmajevu, Vrbasu, Lovćencu, Malom Iđošu, Bačkoj Topoli, Žedniku, Naumovićevu i Subotici. Ministarstvo je u 37 tačaka navelo sve nedostatke u dokumentaciji. Između ostalog, ugovor o vršenju usluge tehničkog pregleda sa preduzećem “Trioprojekt” Beograd sačinjen je između drugog pravnog lica i izvršioca, a ne između investitora i izvršioca,