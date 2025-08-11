Rute: Sastanak Trampa i Putina pokazaće ozbiljnost Moskve u pogledu mira; nordijske i baltičke države potvrdile podršku Ukrajini

Rat u Ukrajini – 1.265. dan. Jedna osoba je poginula, a dve su povređene, u napadu ukrajinskog drona na Nižnjegorodsku oblast u Rusiji. Dva ukrajinska drona oborena su u blizini Moskve. Nordijske i baltičke države potvrdile su podršku Kijevu i izrazile protivljenje potencijalnoj razmeni teritorija Ukrajine i Rusije. Sjedinjene Američke Države rade na organizovanju sastanka između Volodimira Zelenskog i Vladimira Putina kako bi se okončao rat. Generalni sekretar NATO-a Mark Rute smatra da će sastanak na

Rute: Sastanak na Aljasci pokazaće da li je Putin ozbiljan u pogledu mira Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da će predstojeći sastanak između predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina pokazati da li je ruski lider ozbiljan u pogledu mira. "Sledeći petak će biti važan, jer će Putin biti na testu koliko je ozbiljan u pogledu okončanja ovog strašnog rata", rekao je Rute. Generalni sekretar NATO-a izrazio