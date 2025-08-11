Rute: Sastanak Trampa i Putina pokazaće ozbiljnost Moskve u pogledu mira; nordijske i baltičke države potvrdile podršku Ukrajini

RTS pre 13 minuta
Rute: Sastanak Trampa i Putina pokazaće ozbiljnost Moskve u pogledu mira; nordijske i baltičke države potvrdile podršku…

Rat u Ukrajini – 1.265. dan. Jedna osoba je poginula, a dve su povređene, u napadu ukrajinskog drona na Nižnjegorodsku oblast u Rusiji. Dva ukrajinska drona oborena su u blizini Moskve. Nordijske i baltičke države potvrdile su podršku Kijevu i izrazile protivljenje potencijalnoj razmeni teritorija Ukrajine i Rusije. Sjedinjene Američke Države rade na organizovanju sastanka između Volodimira Zelenskog i Vladimira Putina kako bi se okončao rat. Generalni sekretar NATO-a Mark Rute smatra da će sastanak na

Rute: Sastanak na Aljasci pokazaće da li je Putin ozbiljan u pogledu mira Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da će predstojeći sastanak između predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina pokazati da li je ruski lider ozbiljan u pogledu mira. "Sledeći petak će biti važan, jer će Putin biti na testu koliko je ozbiljan u pogledu okončanja ovog strašnog rata", rekao je Rute. Generalni sekretar NATO-a izrazio
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Hitan sastanak Evropljana o Ukrajini uoči susreta Trampa i Putina

Hitan sastanak Evropljana o Ukrajini uoči susreta Trampa i Putina

Nova pre 8 minuta
PVO sistemi pogodili metu

PVO sistemi pogodili metu

Vesti online pre 8 minuta
Rute: Sastanak Trampa i Putina pokazaće da li je ruski lider ozbiljan u pogledu mira

Rute: Sastanak Trampa i Putina pokazaće da li je ruski lider ozbiljan u pogledu mira

Euronews pre 13 minuta
uživo RAT U UKRAJINI Rute: Sastanak Trampa i Putina pokazaće da li je ruski lider ozbiljan u pogledu mira

uživo RAT U UKRAJINI Rute: Sastanak Trampa i Putina pokazaće da li je ruski lider ozbiljan u pogledu mira

Euronews pre 13 minuta
"Putin će biti na testu": Rute o sastanku Trampa i ruskog predsednika

"Putin će biti na testu": Rute o sastanku Trampa i ruskog predsednika

Večernje novosti pre 8 minuta
Evropska unija saziva hitan sastanak o Ukrajini uoči susreta Tramp-Putin

Evropska unija saziva hitan sastanak o Ukrajini uoči susreta Tramp-Putin

Nedeljnik pre 53 minuta
Hitan sastanak Evropljana uoči susreta Trampa i Putina

Hitan sastanak Evropljana uoči susreta Trampa i Putina

NIN pre 18 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinNATOMoskvaUkrajinaLitvanijaEstonijaRusijaDanskaŠvedskaFinskaNorveškaKijevDonald TrampnaftaVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Hitan sastanak Evropljana o Ukrajini uoči susreta Trampa i Putina

Hitan sastanak Evropljana o Ukrajini uoči susreta Trampa i Putina

Nova pre 8 minuta
Izrael u Gazi ubio petoricu novinara Al Jazeere

Izrael u Gazi ubio petoricu novinara Al Jazeere

SEEbiz pre 3 minuta
Delegacija Hamasa putuje u Kairo na pregovore o prekidu vatre u Gazi? "Turska pomogla u obnavljanju kontakta"

Delegacija Hamasa putuje u Kairo na pregovore o prekidu vatre u Gazi? "Turska pomogla u obnavljanju kontakta"

Blic pre 8 minuta
PVO sistemi pogodili metu

PVO sistemi pogodili metu

Vesti online pre 8 minuta
Rute: Sastanak Trampa i Putina pokazaće da li je ruski lider ozbiljan u pogledu mira

Rute: Sastanak Trampa i Putina pokazaće da li je ruski lider ozbiljan u pogledu mira

Euronews pre 13 minuta