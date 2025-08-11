Zvezda upozorila navijače: Bez pirotehnike na meču sa Lehom

RTS pre 37 minuta
Zvezda upozorila navijače: Bez pirotehnike na meču sa Lehom

Fudbalski klub Crvena zvezda apelovao je danas na navijače da se ponašaju fer i sportski, kao i da ne koriste pirotehnička sredstva na utakmici sa Lehom u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Fudbaleri Crvene zvezda dočekaće sutra od 21.00 na stadionu Rajko Mitić u Beogradu ekipu Leha u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Klub obaveštava navijače da je Crvena zvezda pod uslovnom kaznom od Uefe, te apeluje na navijače da se ponašaju fer i sportski na sutrašnjoj utakmici. "Utakmica između Crvene zvezde i Leha će biti praćena od predstavnika evropske kuće fudbala, jer se Crvena zvezda nalazi pod uslovnom kaznom zbog upotrebe
Danas pre 47 minuta
Sport klub pre 52 minuta
Sportske.net pre 32 minuta
Kurir pre 52 minuta
Sportski žurnal pre 2 minuta
Dnevnik pre 47 minuta
B92 pre 37 minuta
N1 Info pre 42 minuta
Danas pre 47 minuta
RTV pre 22 minuta
Blic pre 52 minuta
Blic pre 52 minuta