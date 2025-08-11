Zvezda upozorila navijače: Bez pirotehnike na meču sa Lehom

Fudbalski klub Crvena zvezda apelovao je danas na navijače da se ponašaju fer i sportski, kao i da ne koriste pirotehnička sredstva na utakmici sa Lehom u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Fudbaleri Crvene zvezda dočekaće sutra od 21.00 na stadionu Rajko Mitić u Beogradu ekipu Leha u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Klub obaveštava navijače da je Crvena zvezda pod uslovnom kaznom od Uefe, te apeluje na navijače da se ponašaju fer i sportski na sutrašnjoj utakmici. "Utakmica između Crvene zvezde i Leha će biti praćena od predstavnika evropske kuće fudbala, jer se Crvena zvezda nalazi pod uslovnom kaznom zbog upotrebe