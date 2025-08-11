Sunčano i tropski toplo

Vreme danas sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura u većini mesta od 34 do 38, a lokalno i oko 40 stepeni. Na severu, zapadu i u delu centralne Srbije temperature nešto niže – do 33 stepena. Najniža temperatura kretaće se od 14 do 22, a najviša od 31 na severozapadu do 39 stepeni na jugu i jugoistoku. Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini i ponegde u brdsko-planinskim predelima kratkotrajno i jak severni i severoistočni. Biometeorološke prilike će biti