Međedović preko Grikspora zakazao susret sa Alkarazom

Teniser Hamad Međedović plasirao se u treće kolo mastersa u Sinsinatiju, pošto je u drugom kolu pobedio 32. igrača sveta Holanđanina Talona Grikspora posle dva seta, 6:4, 7:6.

Mladom Novopazarcu (72. na ATP listi) je bio dovoljan brejk u petom gemu za osvajanje prvog seta. Međedović je i u drugom setu prvi oduzeo servis 26. nosiocu, ali je Grikspor uzvratio u osmom gemu, pa se ušlo u taj-brejk u kojem je Dejvis kup reprezentativac Srbije bio bolji (7:3). Meč je trajao sat i 41 minut. Međedović će u trećem kolu igrati protiv drugog tenisera sveta Španca Karlosa Alkarasa, koji je pobedio Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine sa 2:1 u