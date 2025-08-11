Osveženje stiglo na sever i zapad Srbije

U severnim, zapadnim i centralnim delovima Srbije danas je nastupilo osveženje, s temperaturama nižim za tri do šest stepeni u odnosu na prethodne dane.

S druge strane, u južnim i istočnim predelima i dalje je izuzetno toplo, sa aktivnim crvenim meteoalarmom i temperaturama koje bi mogle preći 38°C. Ostatak dana biće pretežno sunčan. Upozorava se na vrlo visok UV indeks, stoga se preporučuje boravak u hladu i adekvatna zaštita od sunca. Duvaće umeren do pojačan severni vetar. Sutra će i na jugu doći do pada temperature za tri do četiri stepena, ali već od srede očekuje se ponovni porast, uz jačanje jugoistočnog
