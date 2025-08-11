Zvezda upozorila navijače: Bez pirotehnike na meču sa Lehom

Sportski žurnal pre 24 minuta
Srpski šampion dočekaće sutra od 21 čas na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu ekipu iz Poznanja u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za LŠ

Fudbalski klub Crvena zvezda apelovao je na navijače da se ponašaju fer i sportski, kao i da ne koriste pirotehnička sredstva na utakmici sa Lehom u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Srpski šampion dočekaće sutra od 21 čas na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu ekipu iz Poznanja u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za LŠ. Crveno-beli su u prvoj utakmici, koja je odigrana prošle nedelje u Poljskoj, slavili rezultatom 3:1. - Klub obaveštava navijače i zvezdašku
Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaLiga ŠampionaPoljska

