Vučić: Važan susret Trampa i Putina, svi navijamo za mir

Predsednik Aleksandar Vučić komentarisao je najavljeni susret Donalda Trampa i Vladimira Putina ocenjujući da je veoma važan i da svi navijaju za mir u Ukrajini. "Nisam siguran da će doneti okončanje sukoba, ali sam siguran da je veoma važan.

Želim im sreću, svi navijamo za mir u Ukrajini. Ja nemam zajedljivih komentara po tom pitanju. Mogao bih da se sećam kad su nam Amerikanci branili da razgovaramo sa Rusima i Rusima kad god su imali zajedljive komentare za naše susrete sa Amerikancima, ali to govori dobro o politici koju smo vodili, a ja njima želim da imaju dobar susret, rezultate i da nas sve obraduju time što ćemo da imamo mir", rekao je Vučić. Kako je dodao, to će za našu i druge ekonomije da