Tramp udario na beskućnike i kriminalce: Smestićemo vas u zatvor gde i pripadate

Večernje novosti pre 37 minuta
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je danas obećao da će da iseli beskućnike iz prestonice i zatvori kriminalce, uprkos tvrdnjama gradonačelnice Vašingtona Mjuriel Bauser da trenutno nema porasta kriminala.

AP Photo/John McDonnell "Beskućnici moraju odmah da se isele. Daćemo vam mesta za boravak, ali dalje od prestonice. Kriminalci, ne morate da se iselite. Mi ćemo vas smestiti u zatvor gde i pripadate", napisao je Tramp na platformi Truth Social, prenosi Rojters. Trampova objava uključuje slike šatora i ulica u Vašingtonu sa nešto smeća. "Učiniću našu prestonicu sigurnijom i lepšom nego ikada ranije", istakao je predsednik SAD. Bela kuća nije želela da objasni na
