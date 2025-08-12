"Rusija se ne sprema za kraj rata, već za novu ofanzivu": Zelenski pozvao partnere da pojačaju pritisak na Rusiju

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski upozorio je da se ruska vojska ne sprema da okonča rat, već priprema nove ofanzivne operacije.

Zelenski je na Iksu zahvalio liderima Evropske unije na dosadašnjoj podršci Ukrajini. U svojoj objavi, Zelenski je istakao da je "ključno" da jedinstvo stavova ostane "nepoljuljano" i pozvao je partnere da pojačaju pritisak na Rusiju. - Pitanja vezana za bezbednost Ukrajine i Evrope svi mi razgovaramo zajedno. Svaka odluka mora da doprinese našim zajedničkim bezbednosnim kapacitetima. A ako Rusija odbije da zaustavi ubistva, mora da bude pozvana na odgovornost -