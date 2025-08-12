Tramp produžio rok za uvođenje visokih carina Kini

Američki predsednik Donald Tramp potpisao je izvršnu naredbu kojom će biti onemogućeno da visoke američke tarife na uvoz kineske robe ponovo stupe na snagu u narednih 90 dana, rekao je danas zvaničnik Bele kuće.

Naredba je potpisana samo nekoliko sati pre ponoći, kada je trebalo da istekne rok za uvođenje pomenutih tarifa prema Kini, koje je najavio Tramp, preneo je CNBC. Odlaganje je bio očekivani ishod poslednje runde razgovora između američkih trgovinskih pregovarača i njihovih kineskih kolega, koji su održani u Stokholmu krajem prošlog meseca. Carinsko primirje između Pekinga i Vašingtona isticalo je 12. avgusta i da nije produženo, američke tarife na kinesku robu
