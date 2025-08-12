(Video) Avion udario u druge letelice, vatrena kugla se širi! Karambol na aerodromu: Pilot izgubio kontrolu, bukte požari, ima povređenih

Mali avion koji je sleteo na aerodrom u Montani sudario se sa parkiranim avionom, izazvavši požar, ali niko nije teško povređen, saopštile su danas vlasti.

Jednomotorni avion sa četiri osobe pokušao je da sleti na gradski aerodrom Kalispel oko 14 časova, preneo je AP. Preliminarna istraga pokazuje da je pilot izgubio kontrolu, srušio se na pistu i udario u više parkiranih aviona, što je izazvalo požare na nekoliko letelica. Vatra je zahvatila i okolno travnato područje pre nego što je ugašena. Svedoci su rekli da je avion udario u drugi avion na kraju piste, a putnici su sami izašli iz letelice. Dvoje ljudi zadobilo
