"Znaću za 2 minuta": Tramp otkrio plan za okončanje rata u Ukrajini: Evo šta će reći Putinu kada se sretnu oči u oči

Blic pre 9 sati
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će i Ukrajina i Rusija morati da ustupe deo teritorije jedna drugoj kako bi okončali rat i da će ''u prva dva minuta znati da li je moguć napredak''.

- Doći će do razmene teritorija. To znam iz razgovora sa Rusijom i drugim stranama i to je u interesu Ukrajine - rekao je on, prenosi Rojters. Tramp je rekao da je Rusija okupirala neke vrlo vredne teritorije, ali da će pokušati da vrate deo te teritorije. Predsednik SAD je izjavio da će njegov sastanak sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u petak na Aljasci biti "sastanak radi upoznavanja", sa ciljem da se Rusija pozove da okonča rat u Ukrajini. - Dakle, idem
