Orban se oglasio nakon što je odbio da potpiše izjavu EU: „Mi nismo pozvani“

Danas pre 45 minuta  |  Dnevni avaz
Orban se oglasio nakon što je odbio da potpiše izjavu EU: „Mi nismo pozvani“

Jedina članica Evropske unije koja nije potpisala zajedničku izjavu kojom je izrazana podrška Ukrajini je Mađarska.

Naime, u dokumentu se traži da Ukrajina odlučuje sama o vlastitoj budućnosti. Mađarska već dugo ima zategnute odnose s Ukrajinom i ostatkom EU te je najbliži saveznik Vladimira Putina u Evropi. Premijer Viktor Orban ranije je upozoravao da bi ulazak Ukrajine u EU „odmah uvukao Uniju u direktan sukob“, prenosi Dnevni avaz. Just four days ahead of the historic summit between President Trump and President Putin, the European Council sought to issue a statement in the
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Lideri EU sastavili zajedničko saopštenje o Ukrajini pred samit Trampa i Putina, samo jedan je odbio da potpiše

Lideri EU sastavili zajedničko saopštenje o Ukrajini pred samit Trampa i Putina, samo jedan je odbio da potpiše

Blic pre 15 minuta
Zelenski: Rusija se sprema za nove ofanzive u Ukrajini

Zelenski: Rusija se sprema za nove ofanzive u Ukrajini

N1 Info pre 20 minuta
"Pregovori neće dovesti do mira, Rusija ima jasno postavljene ciljeve!" Sve oči su uprte u istorijski susret Putina i Trampa -…

"Pregovori neće dovesti do mira, Rusija ima jasno postavljene ciljeve!" Sve oči su uprte u istorijski susret Putina i Trampa - evo koji je budući scenario

Kurir pre 45 minuta
Ukrajinske granice se ne smeju nasilno menjati, kažu evropski lideri

Ukrajinske granice se ne smeju nasilno menjati, kažu evropski lideri

Južne vesti pre 5 minuta
Ukrajinske granice se ne smeju nasilno menjati, kažu evropski lideri

Ukrajinske granice se ne smeju nasilno menjati, kažu evropski lideri

Danas pre 5 minuta
Ukrajinske granice se ne smeju nasilno menjati, kažu evropski lideri

Ukrajinske granice se ne smeju nasilno menjati, kažu evropski lideri

NIN pre 5 minuta
„U Moskvi zadovoljno trljaju ruke“: Lideri EU skoro pa ujedinjeni tri dana pred susret Trampa i Putina

„U Moskvi zadovoljno trljaju ruke“: Lideri EU skoro pa ujedinjeni tri dana pred susret Trampa i Putina

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinEvropska UnijaUkrajinaEUMađarskaViktor Orban

Svet, najnovije vesti »

(Video) Meštanin srpskom trobojkom dočekuje naše helikoptere: Bukte požari širom Crne Gore, ovaj snimak sa Morače deli region…

(Video) Meštanin srpskom trobojkom dočekuje naše helikoptere: Bukte požari širom Crne Gore, ovaj snimak sa Morače deli region

Blic pre 0 minuta
Sastanak Trampa i Putina: Zašto na Aljasci i hoće li biti 'razmene teritorije'

Sastanak Trampa i Putina: Zašto na Aljasci i hoće li biti 'razmene teritorije'

BBC News pre 10 minuta
Orban se oglasio nakon što je odbio da potpiše izjavu EU: „Mi nismo pozvani“

Orban se oglasio nakon što je odbio da potpiše izjavu EU: „Mi nismo pozvani“

Danas pre 45 minuta
EU: Još uvek nemamo vremenski okvir za sporazum sa SAD

EU: Još uvek nemamo vremenski okvir za sporazum sa SAD

RTV pre 0 minuta
Lideri EU sastavili zajedničko saopštenje o Ukrajini pred samit Trampa i Putina, samo jedan je odbio da potpiše

Lideri EU sastavili zajedničko saopštenje o Ukrajini pred samit Trampa i Putina, samo jedan je odbio da potpiše

Blic pre 15 minuta