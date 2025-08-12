Orban se oglasio nakon što je odbio da potpiše izjavu EU: „Mi nismo pozvani“
Danas pre 45 minuta | Dnevni avaz
Jedina članica Evropske unije koja nije potpisala zajedničku izjavu kojom je izrazana podrška Ukrajini je Mađarska.
Naime, u dokumentu se traži da Ukrajina odlučuje sama o vlastitoj budućnosti. Mađarska već dugo ima zategnute odnose s Ukrajinom i ostatkom EU te je najbliži saveznik Vladimira Putina u Evropi. Premijer Viktor Orban ranije je upozoravao da bi ulazak Ukrajine u EU „odmah uvukao Uniju u direktan sukob", prenosi Dnevni avaz.