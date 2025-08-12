SAD/Kina: Pregovori o carinama produženi do 10. novembra

InStore pre 32 minuta  |  Biznis.rs
SAD/Kina: Pregovori o carinama produženi do 10. novembra

SAD i Kina produžile su trgovinsko primirje za još 90 dana, čime su izbegnute trocifrene carine na međusobnu robu uoči ključne praznične sezone.

Američki predsednik Donald Tramp potpisao je uredbu kojom se povećanje carina odlaže do 10. novembra, dok je Kina paralelno odložila planirane dodatne carine i mere protiv američkih kompanija. Prema uredbi, trenutne carine ostaju na 30 odsto za kineski izvoz u SAD i 10 odsto za američki izvoz u Kinu, umesto planiranih 145 i 125 procenata, što bi praktično značilo trgovinski embargo. Produženje važi do početka novembra, što trgovcima daje prostor za uvoz robe za
Otvori na instore.rs

Povezane vesti »

Tramp odložio carine Kini na 90 dana

Tramp odložio carine Kini na 90 dana

Nova ekonomija pre 22 minuta
Trump produžio suspenziju carina na kinesku robu za još 90 dana

Trump produžio suspenziju carina na kinesku robu za još 90 dana

Slobodna Evropa pre 32 minuta
Nova šansa za dogovor - SAD i Kina izbegle carinski rat

Nova šansa za dogovor - SAD i Kina izbegle carinski rat

Bloomberg Adria pre 1 sat
Tramp potpisao: SAD odlaže uvođenje carina na kinesku robu

Tramp potpisao: SAD odlaže uvođenje carina na kinesku robu

Danas pre 1 sat
SAD i Kina produžile pregovore do 10. novembra

SAD i Kina produžile pregovore do 10. novembra

Biznis.rs pre 1 sat
Privremeno zakopali ratne sekire Kina i SAD dogovorile odlaganje uvođenja carina

Privremeno zakopali ratne sekire Kina i SAD dogovorile odlaganje uvođenja carina

Alo pre 1 sat
Ponovo odloženo uvođenje carina

Ponovo odloženo uvođenje carina

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KinaDonald Tramp

Ekonomija, najnovije vesti »

RZS: Cene ugostiteljskih usluga u julu veće za 8,6 odsto nego pre godinu dana

RZS: Cene ugostiteljskih usluga u julu veće za 8,6 odsto nego pre godinu dana

Insajder pre 6 minuta
Fijat će u Kragujevcu zaposliti radnike iz Nepala i Maroka, najavljuje gradska vlast

Fijat će u Kragujevcu zaposliti radnike iz Nepala i Maroka, najavljuje gradska vlast

Nova ekonomija pre 2 minuta
Tramp odložio carine Kini na 90 dana

Tramp odložio carine Kini na 90 dana

Nova ekonomija pre 22 minuta
Turska centralna banka snižava kamatu nakon pada inflacije

Turska centralna banka snižava kamatu nakon pada inflacije

Kamatica pre 42 minuta
Samit Tramp-Putin stabilizovao tržište nafte

Samit Tramp-Putin stabilizovao tržište nafte

Kamatica pre 6 minuta