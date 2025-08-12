SAD/Kina: Pregovori o carinama produženi do 10. novembra

SAD i Kina produžile su trgovinsko primirje za još 90 dana, čime su izbegnute trocifrene carine na međusobnu robu uoči ključne praznične sezone.

Američki predsednik Donald Tramp potpisao je uredbu kojom se povećanje carina odlaže do 10. novembra, dok je Kina paralelno odložila planirane dodatne carine i mere protiv američkih kompanija. Prema uredbi, trenutne carine ostaju na 30 odsto za kineski izvoz u SAD i 10 odsto za američki izvoz u Kinu, umesto planiranih 145 i 125 procenata, što bi praktično značilo trgovinski embargo. Produženje važi do početka novembra, što trgovcima daje prostor za uvoz robe za