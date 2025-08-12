Razorni požari u Crnoj Gori: nova žarišta u Nikšiću i sumnje na podmetanje

Naslovi.ai pre 1 sat

Požari u Crnoj Gori i dalje aktivni, sa novim žarištima u Nikšiću i sumnjama na podmetanje. Vatrogasci očekuju pomoć iz vazduha.

U Crnoj Gori aktivni su brojni požari, najkritičnija područja su Piperi kod Podgorice, Buljarica, Čanj, Kuči i druge opštine. Požari su ugrozili kuće i imovinu, a vatrogasci i vojska se danonoćno bore sa vatrenom stihijom. Danas RTV Nova Blic Blic

Vlada Crne Gore traži pomoć NATO-a za gašenje iz vazduha, dok su u gašenju aktivno uključeni helikopteri MUP Srbije i kanader iz Hrvatske, koji je stigao i već gasi požare iznad Čanja i Buljarice. Mehanizam civilne zaštite EU je aktiviran zbog razmere požara, a pomoć u vidu helikoptera najavila je i Slovenija. Austrija je najavila pomoć sa ljudstvom i opremom. Danas Nova Telegraf Blic Blic Vesti online Danas BBC News Alo Dnevnik

Stanovnici pogođenih sela, poput Đurkovića i Buljarice, evakuisani su ili su u strahu zbog brzog širenja vatre usled jakog vetra. Vatrogasci su herojski angažovani, a snimci njihove borbe sa vatrom izazvali su pažnju javnosti. Blic Pravda Kurir

Srbija je poslala helikopter Kamov i vatrogasce u pomoć Crnoj Gori, koji su aktivno uključeni u gašenje požara, posebno u okolini Podgorice. U gašenju sada učestvuje i vojska Crne Gore, a aktivni su i mehanizmi saradnje sa EU i NATO-om. Dirljive scene na obali reke Morače pokazuju zahvalnost lokalnog stanovništva prema srpskim vatrogascima. Blic Telegraf Telegraf Euronews Večernje novosti Kurir Alo B92 Večernje novosti Alo

U Nikšiću su izbili novi požari u Velimlju i Goliji, a načelnik Službe zaštite i spasavanja Slavko Tadić sumnja da su požari podmetnuti. Očekuje se pomoć Avio-helikopterske jedinice. Mondo