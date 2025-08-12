Dodik izbegao zatvor, platiće kaznu

Nedeljnik pre 1 sat
Dodik izbegao zatvor, platiće kaznu

Sud Bosne i Hercegovine (BiH) potvrdio je danas da je prihvatio predlog advokata predsednika Republike Srpske (RS) Milorada Dodika da mu kaznu zatvora od godinu dana zameni novčanom.

Dodikov advokat Goran Bubić je taj zahtev Sudu poslao prošle nedelje, a Tužilaštvo mu se nije protivilo. Prema Zakonu, kazna do godinu dana zatvora može da se otkupi uplatom od oko 18,7 hiljada evra. Rok za uplatu kazne je mesec dana, s tim da Dodik kaznu može da otplati odmah kako ne bi bio sproveden u zatvor. godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja funkcije Sud BiH je Dodiku, osim godinu dana zatvora, pravosnažno presudio i šest godina zabrane
Ključne reči

BosnaHercegovinaRepublika SrpskaBosna i HercegovinaTužilaštvoMilorad Dodik

