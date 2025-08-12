Kazna Dodiku zamenjena novčanom: Ne mora u zatvor, ali mora da plati

Radio 021 pre 3 sata  |  Tanjug
Sud BiH doneo je rešenje kojim se izrečena kazna zatvora predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku preinačava u novčanu kaznu.

"Odlučujući o zahtevu odbrane osuđenog Milorada Dodika, za zamenu izrečene kazne zatvora novčanom kaznom, Sud je, shodno zakonskim propisima, doneo rešenje kojim je nakon izjašnjenja Tužilaštva BiH usvojen navedeni predlog odbrane, te je Miloradu Dodiku izrečena kazna zatvora zamenjena novčanom kaznom", saopšteno je iz Suda BiH. Apelaciono veće Suda BiH potvrdilo je početkom avgusta prvostepenu presudu kojom je predsednik Republike Srpske Dodik kažnjem
Ključne reči

Republika SrpskaTužilaštvoMilorad Dodik

