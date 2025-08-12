Zelenski: Nema znakova da se Rusija priprema da okonča neprijateljstva u Ukrajini

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da nema znakova da se Rusija priprema da okonča neprijateljstva u Ukrajini. "Naprotiv, oni pomeraju svoje trupe i snage na način koji ukazuje na pokretanje novih ofanzivnih operacija", rekao je Volodimir Zelenski u obraćanju, pozivajući se na izveštaj ukrajinske obaveštajne službe, prenosi Rojters. Zelenski je ranije kazao da teritorijalni ustupci neće ubediti Rusiju da okonča rat u Ukrajini, a pošto Moskva