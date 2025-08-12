Zelenski: Nema znakova da se Rusija priprema da okonča neprijateljstva u Ukrajini

NIN pre 57 minuta  |  Tanjug
Zelenski: Nema znakova da se Rusija priprema da okonča neprijateljstva u Ukrajini
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da nema znakova da se Rusija priprema da okonča neprijateljstva u Ukrajini. "Naprotiv, oni pomeraju svoje trupe i snage na način koji ukazuje na pokretanje novih ofanzivnih operacija", rekao je Volodimir Zelenski u obraćanju, pozivajući se na izveštaj ukrajinske obaveštajne službe, prenosi Rojters. Zelenski je ranije kazao da teritorijalni ustupci neće ubediti Rusiju da okonča rat u Ukrajini, a pošto Moskva
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Jedna osoba poginula, 11 je povređeno u ruskom napadu na jedinicu vojske Ukrajine

Jedna osoba poginula, 11 je povređeno u ruskom napadu na jedinicu vojske Ukrajine

RTV pre 1 sat
uživo RAT U UKRAJINI Raketni napad na ukrajinsku bazu: Jedna osoba poginula, 11 ranjenih

uživo RAT U UKRAJINI Raketni napad na ukrajinsku bazu: Jedna osoba poginula, 11 ranjenih

Euronews pre 1 sat
GUR: Udar na jedinu rusku fabriku helijuma; ruska PVO oborila 25 dronova

GUR: Udar na jedinu rusku fabriku helijuma; ruska PVO oborila 25 dronova

RTS pre 1 sat
Uživo doći će do razmene teritorija? Tramp ključa, sastaće se sa Putinom!

Uživo doći će do razmene teritorija? Tramp ključa, sastaće se sa Putinom!

Alo pre 1 sat
Evropska unija složna o Ukrajini: Zajedničku izjavu potpisali svi lideri sem jednog našeg suseda

Evropska unija složna o Ukrajini: Zajedničku izjavu potpisali svi lideri sem jednog našeg suseda

Telegraf pre 1 sat
Zelenski: Nema znakova da se Rusija priprema da okonča neprijateljstva u Ukrajini

Zelenski: Nema znakova da se Rusija priprema da okonča neprijateljstva u Ukrajini

Vesti online pre 2 sata
Tramp: I Ukrajina i Rusija će morati da ustupe deo teritorije jedna drugoj

Tramp: I Ukrajina i Rusija će morati da ustupe deo teritorije jedna drugoj

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaRojtersRusijaRat u UkrajiniVladimir Zelenskimirovni pregovorivolodimir zelenski

Svet, najnovije vesti »

Hrvatska se naoružava: Šest borbenih dronova Bajraktar TB2 stiglo iz Turske, počeli probni letovi

Hrvatska se naoružava: Šest borbenih dronova Bajraktar TB2 stiglo iz Turske, počeli probni letovi

Aero.rs pre 27 minuta
Orban: Iz tri razloga nisam mogao da podržim zajedničko saopštenje 26 država EU

Orban: Iz tri razloga nisam mogao da podržim zajedničko saopštenje 26 država EU

RTV pre 2 minuta
Orban se oglasio nakon što je odbio da potpiše izjavu EU: „Mi nismo pozvani“

Orban se oglasio nakon što je odbio da potpiše izjavu EU: „Mi nismo pozvani“

Danas pre 17 minuta
Musk optužio Apple da ga sabotira kako bi gurao ChatGPT

Musk optužio Apple da ga sabotira kako bi gurao ChatGPT

Bloomberg Adria pre 17 minuta
Fsb privela ukrajinskog agenta koji je pripremao teroristički napad u Moskvi (video)

Fsb privela ukrajinskog agenta koji je pripremao teroristički napad u Moskvi (video)

Pravda pre 32 minuta