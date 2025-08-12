Ukinut pritvor za dvoje građana uhapšenih u Novom Pazaru, određen im kućni pritvor

Serbian News Media pre 2 sata
Ukinut pritvor za dvoje građana uhapšenih u Novom Pazaru, određen im kućni pritvor

Osnovni sud u Novom Pazaru ukinuo je pritvor za dvoje građana koji su, prema navodima, branili studente Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP).

Predsednik suda Edin Hodžić potvrdio je da im je pritvor zamenjen merom kućnog pritvora uz primenu elektronskog nadzora. Rešenja su već poslata u okružni zatvor, a očekuje se da će osumnjičeni biti prebačeni u toku dana. Ova odluka suda usledila je nakon višednevnih protesta studenata i građana ispred zgrade suda, koji su zahtevali puštanje uhapšenih. Nakon potvrde o ukidanju pritvora, blokada tužilaštva i suda, koja je trajala od jutarnjih sati, prekinuta je.
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Studentkinja DUNP: Policija udarala naše kolege, kad su ovde bili batinaši nemo su stajali

Studentkinja DUNP: Policija udarala naše kolege, kad su ovde bili batinaši nemo su stajali

Novi magazin pre 11 minuta
Studentkinja DUNP: Policija udarala naše kolege, kad su ovde bili batinaši nemo su stajali

Studentkinja DUNP: Policija udarala naše kolege, kad su ovde bili batinaši nemo su stajali

N1 Info pre 36 minuta
Večeras prekid blokade kružnog toka u Novom Pazaru

Večeras prekid blokade kružnog toka u Novom Pazaru

IndeksOnline pre 1 sat
Prekid blokade: Ukinut pritvor za poslednjih dvoje osumnjičenih u Novom Pazaru

Prekid blokade: Ukinut pritvor za poslednjih dvoje osumnjičenih u Novom Pazaru

Vreme pre 1 sat
Za poslednjih dvoje osumnjičenih u Novom Pazaru određen kućni pritvor, prekinuta blokada suda

Za poslednjih dvoje osumnjičenih u Novom Pazaru određen kućni pritvor, prekinuta blokada suda

Luftika pre 1 sat
Dvojici određen kućni pritvor, okončani protesti ispred Suda u Novom Pazaru

Dvojici određen kućni pritvor, okončani protesti ispred Suda u Novom Pazaru

IndeksOnline pre 1 sat
Večeras obustava blokade na kružnom toku u Centru Novog Pazara

Večeras obustava blokade na kružnom toku u Centru Novog Pazara

RTV Novi Pazar pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi PazarTužilaštvoTrajalTrayal

Društvo, najnovije vesti »

Palibrk traži izuzeće Nenadića: Pravni manevar ili politička igra bivših saveznika?

Palibrk traži izuzeće Nenadića: Pravni manevar ili politička igra bivših saveznika?

Danas pre 22 minuta
Letnja šema

Letnja šema

Danas pre 22 minuta
Studenti u blokadi objavili fotografiju sa velikog protesta: „Jeste li spremni za reprizu?“

Studenti u blokadi objavili fotografiju sa velikog protesta: „Jeste li spremni za reprizu?“

Danas pre 7 minuta
Kako zaustaviti lajanje psa? Probajte ovaj trik

Kako zaustaviti lajanje psa? Probajte ovaj trik

Danas pre 17 minuta
Požar u naselju Kostol kod Kladova lokalizovan, odbranjene kuće i angažovani helikopteri

Požar u naselju Kostol kod Kladova lokalizovan, odbranjene kuće i angažovani helikopteri

Naslovi.ai pre 22 minuta