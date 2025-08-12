Ukinut pritvor za dvoje građana uhapšenih u Novom Pazaru, određen im kućni pritvor

Osnovni sud u Novom Pazaru ukinuo je pritvor za dvoje građana koji su, prema navodima, branili studente Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP).

Predsednik suda Edin Hodžić potvrdio je da im je pritvor zamenjen merom kućnog pritvora uz primenu elektronskog nadzora. Rešenja su već poslata u okružni zatvor, a očekuje se da će osumnjičeni biti prebačeni u toku dana. Ova odluka suda usledila je nakon višednevnih protesta studenata i građana ispred zgrade suda, koji su zahtevali puštanje uhapšenih. Nakon potvrde o ukidanju pritvora, blokada tužilaštva i suda, koja je trajala od jutarnjih sati, prekinuta je.