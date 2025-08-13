Ana Kulić bez cenzure! Miljanina sestra u providnoj majici i prorezima, a onda se skinula, muškarcima popadale vilice! (foto)

Providni top, pantalone sa prorezima i telo koje obara

Sestra kontroverzne rijaliti učesnice Miljane Kulić, Ana Kulić, radi kao fitnes instruktorka, a na društvenim mrežama je veoma aktivna i redovno objavljuje fotografije na kojima joj je telo u prvom planu. Nedavno je boravila u Vrnjačkoj Banji na muzičkom festivalu, a nakon nekoliko dana prikazala je fotografije nastale tamo, koje su izazvale pravu buru. Na jednoj od slika pozira na garnituri, noseći providni top i crne pantalone sa prorezima. Instagram Pogledaj