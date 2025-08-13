Sestra Miljane Kulić je prava bomba: Objavila provokativne fotografije, evo kojim poslom se bavi

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs
Sestra Miljane Kulić je prava bomba: Objavila provokativne fotografije, evo kojim poslom se bavi

Miljana Kulić privlači pažnju otkako se pojavila u rijalitiju, a osim nje javnosti je poznata i njena majka Marija Kulić.

Ipak, malo ko zna da kontroverzna rijaliti učesnica ima sestru Anu Kulić koja radi kao fitnes instruktorka. Ona je aktivna na društvenim mrežama i redovno deli fotografije na kojima je njeno telo u prvom planu. Ana je nedavno boravila u Vrnjačkoj Banji na muzičkom festivalu, a sada je nakon nekoliko dana objavila fotografije koje su tamo nastale i napravila buru. Miljanina sestra objavila je nekoliko provokativnih fotografija a njeni pratioci nisu ostali ravnodušni
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Ana Kulić bez cenzure! Miljanina sestra u providnoj majici i prorezima, a onda se skinula, muškarcima popadale vilice! (foto)

Ana Kulić bez cenzure! Miljanina sestra u providnoj majici i prorezima, a onda se skinula, muškarcima popadale vilice! (foto)

Alo pre 4 sati
Sestra Miljane Kulić u providnoj majici i pantalonama sa prorezima: Ana je prava bomba! A kad se skinula u kupaći svima su…

Sestra Miljane Kulić u providnoj majici i pantalonama sa prorezima: Ana je prava bomba! A kad se skinula u kupaći svima su pale vilice

Blic pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vrnjačka banjaMiljana Kulićrijaliti

Zabava, najnovije vesti »

Horoskop za sredu, 13. Avgust Biku se otvara put u inostranstvo, Vagi svađa sa partnerom, Škorpiji problem sa sinusima

Horoskop za sredu, 13. Avgust Biku se otvara put u inostranstvo, Vagi svađa sa partnerom, Škorpiji problem sa sinusima

Alo pre 4 minuta
Pronađena grobnica koja sadrži ostatke novorođenčeta u Arheološkom parku Amiternum

Pronađena grobnica koja sadrži ostatke novorođenčeta u Arheološkom parku Amiternum

Blic pre 2 sata
Prvo polufinale „Pesme Evrovizije"

Prvo polufinale „Pesme Evrovizije"

Politika pre 2 sata
Svi misle da je ovo novi dečko Sofi Tkačenko: Pomaže joj da obuje sandale i ponaša se prema njoj kao prema kraljici: Javno se…

Svi misle da je ovo novi dečko Sofi Tkačenko: Pomaže joj da obuje sandale i ponaša se prema njoj kao prema kraljici: Javno se pohvalila

Blic pre 3 sata
Žena fudbalera kao milion dolara! Ana Rajković na sebi ima ogrlicu od 13.000 evra, luksuz na najvišem nivou (foto)

Žena fudbalera kao milion dolara! Ana Rajković na sebi ima ogrlicu od 13.000 evra, luksuz na najvišem nivou (foto)

Alo pre 4 sati