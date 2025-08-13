Sestra Miljane Kulić je prava bomba: Objavila provokativne fotografije, evo kojim poslom se bavi

Miljana Kulić privlači pažnju otkako se pojavila u rijalitiju, a osim nje javnosti je poznata i njena majka Marija Kulić.

Ipak, malo ko zna da kontroverzna rijaliti učesnica ima sestru Anu Kulić koja radi kao fitnes instruktorka. Ona je aktivna na društvenim mrežama i redovno deli fotografije na kojima je njeno telo u prvom planu. Ana je nedavno boravila u Vrnjačkoj Banji na muzičkom festivalu, a sada je nakon nekoliko dana objavila fotografije koje su tamo nastale i napravila buru. Miljanina sestra objavila je nekoliko provokativnih fotografija a njeni pratioci nisu ostali ravnodušni