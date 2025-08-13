Žena fudbalera kao milion dolara! Ana Rajković na sebi ima ogrlicu od 13.000 evra, luksuz na najvišem nivou (foto)

Žena fudbalera pokazala raskoš u Grčkoj

Anu Rajković, suprugu golmana Predraga Rajkovića, domaći mediji uslikali su u jednom luksuznom beogradskom restoranu, a kako navode, na sebi je nosila skupoceni nakit. Atraktivna Ana blistala je u izazovnoj letnjoj haljinici koja je isticala njenu figuru, a posebno bujni silikonski dekolte. Ručak je provela u društvu supruga i prijatelja, a pažnju prisutnih privukla je luksuzna ogrlica čuvene kuće Van Cleef & Arpels, čija vrednost dostiže čak 13.000 evra. Instagram