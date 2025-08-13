Zelenski: Trampe, Putin blefira; Sastaju se sva trojica?

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da sa predsednikom SAD Donaldom Trampom razgovarao o bezbednosnim garancijama i prekidu vatre.

Zelenski je rekao da bi "trebalo da postoji prekid vatre, trebalo bi da postoje bezbednosne garancije, predsednik Tramp je rekao da podržava ovo i da je Amerika spremna da učestvuje", rekao je Zelenski na konferenciji za novinare sa Fridrihom Mercom. "Rusija ne bi trebalo da ima pravo veta na perspektive Ukrajine u NATO-u i trebalo bi da postoji zajednički pritisak na Rusiju i da postoje sankcije." Zelenski je rekao da su njih dvojica razgovarali i o situaciji na