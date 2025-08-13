EU lideri i Zelenski razgovarali sa Trampom: ‘Amerika spremna da nas podrži’

BBC News pre 43 minuta

Reuters

Uoči sastanka sa ruskim predsednikom, Donald Tramp je razgovarao sa evropskim liderima i ukrajinskim kolegom Vladimirom Zelenskim.

Evropski lideri su predočili Trampu uslove za prekid vatre u Ukrajini koji bi štitili njihove bezbednosne interese, rekao je Fridrih Merc, nemački kancelar posle telefonskog razgovora sa američkim predsednikom.

„Jasno smo stavili do znanja da Ukrajina mora da bude za pregovaračkim stolom na sledećim sastancima.

„Želimo da pregovori teku pravim redosledom, ali je prekid vatre prioritet", poručio je Merc.

Tramp je pred sastanak sa Vladimirom Putinom jasno rekao da je cilj susreta - da zaustavi višegodišnji rat Rusije i Ukrajine, dodajući da je sporazum „veoma blizu".

„Biće razmene teritorija na obostranu korist", izjavio je američki lider.

Na sastanku 15. avgusta, koji će biti na Aljasci, neće učestvovati predstavnici Ukrajine.

Zelenski je poručio da će svi sporazumi koji se postignu bez Kijeva biti „mrtvo slovo na papiru", ali je onlajan razgovor sa Trampom nazvao „pozitivnim", dodajući da ih je američki predsednik „podržao“.

Tramp se nekoliko puta sukobio sa Zelenskim otkako je u januaru 2025. ponovo došao u Belu kuću.

Njih dvojica su se gotovo posvađali u Ovalnom kabinetu krajem februara 2025.

Tokom razgovara 13. avgusta Zelenski je Trampu rekao da Putin „blefira i da pokušava da okupira celu Ukrajinu",

„Putin nas ne može da prevari", izjavio je ukrajinski predsednik.

Rusija je okupirala i potom anektirala Krim 2014. godine, a njene snage trenutno drže većinu teritorije Donbasa.

Upitan pod kojim uslovima bi mogao da razgovarao razmeni teritorija sa Putinom, Zelenski je odgovorio da zavisi od rezultata pregovora.

Ukrajinski partneri su pokazali „jedan glas ka jednoj misiji“, izjavio je ukrajinski predsednik.

Pogledajte zašto se Tramp i Putin sastaju na Aljasci, a kakva je situacija u Ukrajini

Evropa i SAD moraju da izvrše veći „pritisak“ na Putina ako ne bude pomaka u postizanju dogovora, izjavio je nemački kancelar.

Upitan da li je Tramp pristao da da bezbednosne garancije Ukrajini - i da li će Evropa pomoći u tome, odgovorio je da je bilo reči o tome ali ne i kako će izgledati u praksi.

„Tramp zna ovaj stav i saglasan je sa njim.

„Želimo mu sve najbolje“, kaže Merc, dodajući da će EU lideri da razgovaraju sa Trampom posle njegovog sastanka sa Putinom.

Posle zajedničkog sastanka, oglasio se i britanski premijer Kir Starmer obećavši da će Velika Britanija nastaviti da podržava Ukrajinu.

Zahvalio se američkom kolegi što je doveo Putina za pregovarački sto.

„Svi lideri su saglasni da je ova nedelja važan trenutak za budućnost Ukrajine“, naveo je saopštenju.

„Međunarodne granice ne smeju silom da se menjaju i Ukrajini mora da ima čvrste i bezbednosne garancije kako bi branila sopstveni teritorijalni integritet u okviru bilo kakvog sporazuma.

Evropa i SAD će nastaviti da rade na obezbeđivanju „pravednog i trajnog miru u Ukrajini“, poručio je Starmer.

(BBC News, 08.13.2025)