Vremenska prognoza za sredu, 13. avgust: Danas sunčano i veoma toplo sa slabim vetrom
Beta pre 9 minuta
Vreme u Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, sa slabim i umerenim istočnim i jugoistočnim vetrom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Najniža temperatura biće od 14 do 21, a najviša dnevna od 34 do 38 stepeni.
U Beogradu će vreme danas biti sunčano i veoma toplo, takođe sa slabim i umerenim istočnim i jugoistočnim vetrom.
Najniža temperatura biće od 15 do 21, a najviša oko 36 stepeni.
(Beta, 13.08.2025)