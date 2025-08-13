Vremenska prognoza za sredu, 13. avgust: Danas sunčano i veoma toplo sa slabim vetrom

Beta pre 9 minuta

Vreme u Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, sa slabim i umerenim istočnim i jugoistočnim vetrom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža temperatura biće od 14 do 21, a najviša dnevna od 34 do 38 stepeni.

U Beogradu će vreme danas biti sunčano i veoma toplo, takođe sa slabim i umerenim istočnim i jugoistočnim vetrom.

Najniža temperatura biće od 15 do 21, a najviša oko 36 stepeni.

(Beta, 13.08.2025)

